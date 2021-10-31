В Казани на улице Глушко произошла массовая драка

Фото: скриншот видео

Минувшей ночью в Казани на улице Глушко прямо на дороге произошла массовая драка. В Сети появились кадры, снятые очевидцами, на которых видно, как несколько мужчин избивают человека.

После этого он с трудом встает с дороги, проезжающие машины останавливаются и сигналят. Пользователи соцсетей пишут, что мужчине разбили об голову бутылку.

В прошлом месяце в Нижнекамске произошла жестокая женская драка. На видео, попавшем в Сеть, видно, как несколько девушек начали пинать ногами одну из участниц компании. Другая пыталась их разнять, но безуспешно. Также стало известно, что девушки обратились в полицию по поводу кражи мобильных телефонов.

Диана Жиленкова