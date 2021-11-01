На мониторинг фишинговых сайтов в России готовы выделить более 130 млн рублей

Минцифры России займется проверкой фишинговых сайтов с помощью специальной платформы. На такой проект рассчитано более 130 млн рублей, а запуск запланирован на середину следующего года. Однако эксперты сомневаются в эффективности такой системы.

По их мнению платформа будет представлять собой базу поддельных ресурсов и попадание в нее одного не остановит создание десятков других сайтов подобного характера, передает «Коммерсантъ».

Фото: pixnio.com

Тем не менее соответствующий тендер уже размещен на портале госзакупок. Разработчика определят уже 17 ноября. Для сбора данных о фишинговых сайтах будет сканироваться трафик в сетях связи.

Недавно ведомство разместило тендер на запуск нового приложения для чиновников. На эти цели рассчитано почти 500 млн рублей. Платформа будет включать в себя почту, средства для видео- и конференц-связи, мессенджер, хранилище данных и другие полезные для госслужащих функции.

Диана Жиленкова