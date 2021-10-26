Минцифры РФ создаст новое приложение для чиновников за 487,7 млн рублей

Минцифры России планирует запуск нового приложения для чиновников за 487,7 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Первым обратил внимание на него «Коммерсант».

Приложение планируется выпустить до конца 2022 года. Эта платформа будет включать в себя почту, средства для видео и конференц-связи, мессенджер, хранилище данных и другие полезные инструменты, нужные для работы госслужащих. Заявки можно подавать до 8 ноября 2021 года.

В министерстве полагают, что новая система сможет повысить информационную безопасность и независимость российских ведомств от введения новых санкций.

Фото: pxhere.com

В Татарстане Минцифры республики выступило координатором госпрограммы «Цифровой Татарстан». На нее планируется потратить более 12 млрд рублей.

Дарья Акимова