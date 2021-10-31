Татарстанец рассказал об отравлении туристов в отеле Хургады

В Хургаде госпитализировали почти 30 человек, в том числе и детей, после отравления в одном из отелей. Об этом рассказал житель Татарстана Азат Сабиров, у которого в этот город отправились на отдых родственники.

У мужчины в том отеле остановились жена, шестилетний сын и теща. По его словам, супруге стало плохо вчера утром, а сыну — после обеда. Их отвезли в госпиталь.

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Среди постояльцев отеля AMC Royal Hotel, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, — в основном дети от двух лет. Постояльцев начали госпитализировать с утра в субботу. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, рассказал «РИА Новости» Сабиров.

Власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.

По последним данным, количество отравившихся в отеле Хургады возросло до 40. Четырех уже выписали, остальные остаются в больнице. Состояние россиян стабильное, их жизни ничего не угрожает. Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку российским туристам.



Татьяна Леухина