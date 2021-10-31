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Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку отравившимся в Египте российским туристам

12:57, 31.10.2021
Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку отравившимся в Египте российским туристам
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку российским туристам, которые отравились в одном из отелей курортного города Хургады (Египет). Содействие будет оказано в подаче претензий и коллективных исков.

Сообщение можно отправить с помощью формы обращений на официальном сайте ведомства. В Роспотребнадзоре отметили, что в адрес Египетской Республики уже направлены запросы о ситуации по линии Министерства иностранных дел, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

О массовом отравлении российских туристов стало известно сегодня утром. В общей сложности пострадали 40 человек, четырех уже выписали, остальные остаются в больнице. Состояние россиян стабильное, их жизни ничего не угрожает. В результате произошедшего отель могут закрыть и отозвать лицензию.

Диана Жиленкова
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