Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку отравившимся в Египте российским туристам

Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку российским туристам, которые отравились в одном из отелей курортного города Хургады (Египет). Содействие будет оказано в подаче претензий и коллективных исков.

Сообщение можно отправить с помощью формы обращений на официальном сайте ведомства. В Роспотребнадзоре отметили, что в адрес Египетской Республики уже направлены запросы о ситуации по линии Министерства иностранных дел, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

О массовом отравлении российских туристов стало известно сегодня утром. В общей сложности пострадали 40 человек, четырех уже выписали, остальные остаются в больнице. Состояние россиян стабильное, их жизни ничего не угрожает. В результате произошедшего отель могут закрыть и отозвать лицензию.

Диана Жиленкова