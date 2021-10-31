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В России установлен новый суточный антирекорд по количеству заражений COVID-19

11:42, 31.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России установлен новый суточный антирекорд по количеству заражений COVID-19
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 40 993 случая заболевания коронавирусом. Это новый антирекорд. Всего заболевших по стране выявили 8 513 790 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 31 октября, за сутки выписали 27 115 выздоровевших от COVID-19, за все время пандемии выздоровели 7 358 539 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 1 158 человек, всего от инфекции скончались 238 538 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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