Российские фигуристки заняли первые три места в короткой программе на втором этапе Гран-при

Фигуристки из России взяли несколько первых мест в короткой программе II этапа Гран-при в Ванкувере. Так, Камила Валиева одержала первенство, набрав 84,19 балла. На втором оказалась Елизавета Туктамышева с 81,24 баллами, а третье место взяла Алена Косторная, получив 75,58 баллов.

Сегодня ночью также выступили танцевальные дуэты в ритм-танце. Первенство взяли канадцы Пайпер Гиллес и Пол Порье, на втором месте оказались представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, а на третьем — испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас. Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин взяли седьмое и девятое места — Диана Дэвис и Глеб Смолкин и Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный соответственно, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера сборная России по художественной гимнастике обеспечила досрочную победу в неофициальном медальном зачете чемпионата мира. Соревнования прошли в японском городе Китакюсю. Кроме того, гимнастка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира и повторила рекорд по количеству золотых медалей другой россиянки — Евгении Канаевой.



Диана Жиленкова