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Сегодня прекратилась прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа»

17:13, 30.10.2021
Сегодня прекратилась прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа»
Фото: pixabay.com

Сегодня утром прекратилась прокачка газа в Европу по трубопроводу «Ямал — Европа». Реверс газа начался в обратном направлении.

Прокачка снизилась в промежутке с 9.00 до 10.00 мск. А с 10.00 до 11.00 прекратилась вообще, свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность — 32,9 млрд куб. м газа в год.

Вчера «Ведомости» сообщили, что польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» о снижении цен на газ. Топливо поставляется по газопроводу «Ямал — Европа». Соглашение действует до конца 2022 года, Россия его продлевать не планирует.

Татьяна Леухина
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