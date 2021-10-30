Сегодня прекратилась прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа»

Сегодня утром прекратилась прокачка газа в Европу по трубопроводу «Ямал — Европа». Реверс газа начался в обратном направлении.

Прокачка снизилась в промежутке с 9.00 до 10.00 мск. А с 10.00 до 11.00 прекратилась вообще, свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность — 32,9 млрд куб. м газа в год.

Вчера «Ведомости» сообщили, что польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» о снижении цен на газ. Топливо поставляется по газопроводу «Ямал — Европа». Соглашение действует до конца 2022 года, Россия его продлевать не планирует.



Татьяна Леухина