Польская PGNiG попросила «Газпром» снизить цену на газ

Польский нефтегазовый концерн PGNiG попросил «Газпром» о снижении цен на газ по так называемому «Ямальскому контракту», сообщают «Ведомости».



Пересмотреть цены компания просит в заявке от ноября прошлого года, чтобы учесть «беспрецедентный рост цен» на топливо. Цены на газ в Европе сейчас находятся на уровне $1000 за 1 тысячу куб. м. При одобрении заявки цена на газ от «Газпрома» для Польши может снизиться с 1 ноября.

«Газпром» поставляет в Польшу 9,8 млрд куб. м топлива по газопроводу «Ямал-Европа» по контракту, заключенному в 1996 году (отсюда и название «Ямальский контракт»). По договору каждая сторона может требовать пересмотра ценовых условий поставок один раз в три года. Соглашение действует до конца 2022 года, Россия его продлевать не планирует.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее с польской PGNiG подписала контракт молдавская госкомпания Energocom. В истории страны это первая покупка газа из альтернативных источников. Кабмин Молдавии ведет переговоры с Россией и «Газпромом» по заключению долгосрочного договора по поставке природного газа. Тем же вечером в Молдавии заявили, что закупленного в Польше 1 млн кубометров газа не хватит даже на день. Тем более это не сможет решить энергетические проблемы страны.

Маргарита Головатенко