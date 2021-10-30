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Пассажиру стало плохо на борту самолета, летящего из Стамбула в Казань

16:55, 30.10.2021
Пассажиру стало плохо на борту самолета, летящего из Стамбула в Казань
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пассажиру рейса Стамбул — Казань стало плохо во время полета. Информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе казанского аэропорта имени Габдуллы Тукая.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Его госпитализировали в одну из больниц.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что самолет, вылетевший из Москвы в Казань, подал сигнал тревоги. В пресс-службе аэропорта тогда сообщили, что никаких инцидентов на борту не было. Во время полета самолета была проведена плановая проверка систем наземного оборудования службы ОрВД.

Татьяна Леухина
ОбществоПроисшествия Татарстан

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