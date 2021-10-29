Путин примет участие в саммите G20 в формате видеоконференции 30—31 октября

Президент России Владимир Путин 30-31 октября примет участие в саммите Группы двадцати (G20) в формате видеоконференции. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

На саммите обсудят вопросы восстановления мировой экономики, цифровой трансформации и последствия пандемии и изменения климата. Лидеры стран также обсудят проблематику борьбы с изменением климата, защиту окружающей среды и переход к низкоуглеродной экономике.



Саммит Группы двадцати состоится под председательством Италии. Главные решения на встрече предполагается зафиксировать в итоговой декларации.

Фото: kremlin.ru

Недавно пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что не исключает встречу президента России с лидером США Джо Байденом до конца года. Первая встреча глав государств прошла 16 июня 2021 года в Женеве.



Дарья Акимова