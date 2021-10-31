В Росрыболовстве не ожидают дефицита икры и красной рыбы перед Новым годом

В России в преддверии новогодних праздников не ожидают дефицита красной рыбы и икры. Уверенность в этом придает объем вылова горбуши. С таким заявлением выступил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он отметил, что объем вылова лососевых может поспособствовать снижению цен на соответствующие продукты. Однако говорить о ценах в ведомстве не стали. Шестаков добавил, что вопрос о регулировании цен на красную икру не обсуждается, поскольку та не входит в список социально значимых продуктов, передает «РИА Новости».

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В конце минувшего лето сообщалось, что в России икра может подорожать на 20—60% из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке. Подорожанию продукта также способствовало увеличение расходов рыбаков.

Диана Жиленкова