В Татарстане изменились цены на продовольственные товары

В Татарстане за последнюю неделю произошло изменение цен на основные продовольственные товары. Об этом сообщает Татарстанстат.

Например, подорожала говядина. Средняя стоимость одного килограмма мяса поднялась с 386,6 до 388,08 рубля. Незначительно повысилась цена на свинину, баранину и курятину. Тем временем дорожают и колбасные изделия: средняя цена сосисок за один килограмм выросла почти на четыре рубля — до 347,92 руб. Также подорожали полукопченая и вареная колбасы.

Фото: pixabay.com

В то же время дешевеют яблоки (84,57 руб./кг), морковь (34,63 руб./кг), репчатый лук (29,66 руб./кг) и белокочанная капуста (36,53 руб./кг).

Недавно в России рекордно подорожала овсянка. Представитель торговой сети «Лента» сообщил, что цены на овсяные хлопья повысились на 20% по сравнению с 2020 годом.

Диана Жиленкова