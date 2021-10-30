В Молдавии назвали цены, по которым пройдет закупка газа у «Газпрома»

Молдавия планирует закупать газ у «Газпрома» стоимостью $450 за тысячу кубометров. Это в два раза дешевле рыночной цены, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что подписанный протокол не предусматривает политические условности и не упоминает Приднестровский край. Комментируя вопрос о задолженности, Спыну сообщил о достигнутой договоренности по поводу проведения независимого аудита долга в следующем году.

Сегодня утром стало известно, что Молдавия продлила контракт с «Газпромом» по поставке газа на пять лет. Предварительный старт транзита намечен на 1 ноября этого года. Договоренности удалось достигнуть на завершившихся в Санкт-Петербурге переговорах.

Диана Жиленкова