В Челнах на выходные перекроют проезжую часть по улице Низаметдинова

В Набережных Челнах на выходные перекроют проезжую часть по улице Низаметдинова со стороны остановки «Военкомат». Об этом сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции тепловых сетей. Движение будет восстановлено в шесть утра 1 ноября.

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В казанском поселке Юдино на время ограничат движение по улицам Лейтенанта Красикова, Бирюзовой и Политехнической. Это связано с работами при прокладке трассы водопровода и водоотведения к одному из жилых домов.

Алексей Нечаев