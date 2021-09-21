В казанском поселке Юдино ограничат движение по трем улицам

В казанском поселке Юдино на время ограничат движение по улицам Лейтенанта Красикова, Бирюзовой и Политехнической. Это связано с работами при прокладке трассы водопровода и водоотведения к одному из жилых домов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 23 сентября по 6 октября проезд будет закрыт по улице Лейтенанта Красикова, возле жилого дома №1, а также улице Бирюзовой, возле жилого дома №1. С 3 по 21 октября с одной стороны дороги, а с 7 по 21 октября с другой закроют проезд по улице Политехнической возле жилого дома №9. С 11 по 21 октября движение перекроют на улице Политехнической возле здания №11б, с 15 по 21 октября — по этой же улице возле здания №11а.

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