Представительница России на «Детском Евровидении» рассказала о своей песне

Французские слова в песне созвучны месту проведения конкурса, а самой песней она призывает людей наслаждаться жизнью, рассказала Таня Меженцева, которая представит Россию на «Детском Евровидении — 2021» с песней Mon ami, сообщает ТАСС.

— Почему в самой песне есть французские слова? Потому что «Евровидение» будет проходить в Париже. И мы решили, что можно дать чуть-чуть французского, это будет звучать необычно. Сейчас люди очень много времени проводят дома, наедине с гаджетами, и это плохо, потому что они не наслаждаются жизнью. И я призываю своей песней к тому, чтобы люди начали наслаждаться жизнью, пока есть такая возможность, — заявила девочка.

Фото: vk.com/tanyamezhentseva

11-летняя Таня Меженцева из Москвы с песней Mon ami выиграла российский национальный отбор Международного конкурса «Детское Евровидение». Финал национального отборочного тура проходил в российской столице.

Алексей Нечаев