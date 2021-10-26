Россию на «Детском Евровидении-2021» представит 11-летняя москвичка Таня Меженцева
11-летняя Таня Меженцева из Москвы с песней Mon ami во вторник выиграла российский национальный отбор международного конкурса «Детское Евровидение». Финал национального отборочного тура проходил в российской столице во вторник.
В Национальный финал конкурса прошли 12 участников. Победителя определило интернет-голосование и голосование профессионального жюри, в которое вошли деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий.
Детский международный песенный конкурс пройдет на месяц позже — 19 декабря. Мероприятие состоится в концертном зале La Seine Musicale в западном пригороде Парижа. Конкурс будет проходить в офлайн-формате, но все будет зависеть от эпидобстановки, пишет «РИА Новости».
«Евровидение-2021» проходило в Роттердаме, Голландия. Певица Манижа, представлявшая Россию с песней «Russian Woman» («Русская женщина»), заняла девятое место.
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