Шесть татарстанцев обвиняются в похищении человека, разбоях и вымогательствах

Следственное управление Следкома России по Татарстану завершило расследование шести уголовных дел, согласно которым шесть жителей Казани причастны к 10 эпизодам преступлений. Казанцы в зависимости от роли каждого обвиняются в похищении человека, незаконном проникновении в жилище, разбое и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2018—2020 годах обвиняемые под видом полицейских нападали на местных жителей, вымогали у них деньги под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

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Злоумышленникам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Один из них заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В этом месяце в МВД по Татарстану начали проверку информации о похищенных девушках из Дагестана, которых силой забрали из приюта в Казани.

Диана Жиленкова