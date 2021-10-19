МВД Татарстана проверит информацию о похищении женщин из приюта в Казани

В МВД по Татарстане проверяют информацию о похищенных девушках из Дагестана, которых силой забрали из приюта в Казани. Об этом в пресс-службе МВД по республике рассказали РБК.

«Мы в курсе ситуации. Проверили все отделы полиции, но никто этого не делал. Сами понимаете, форму кто угодно может надеть. Проводится проверка», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.



Вчера правозащитники рассказали, что из кризисного шелтера «Мамин дом» забрали двух женщин, ранее сбежавших из Дагестана. Их местонахождение на данный момент неизвестно, их увезли в неизвестном направлении. Основатель и руководитель благотворительного фонда «Благие дела» Алия Байназарова рассказала «Реальному времени», что женщины просили помощи, в кризисный центр они приехали в 4 часа ночи. До похищения они успели подписать договоры на сопровождение и проживание. Похитители ворвались в шелтер, когда там не было администратора, и забрали женщин, у одной из которых есть ребенок. Правозащитники предполагают, что их силой могут вернуть в Дагестан.

Ольга Шагиева