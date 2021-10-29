Минимальный потребительский бюджет по Татарстану составил 18 тыс. рублей — это много или мало?
За третий квартал 2021 года стоимостная величина минимального потребительского бюджета по Татарстану составила 18 004 рубля. Такая сумма утверждена постановлением, подписанным премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Потребительский бюджет рассчитывается из стоимости набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, обеспечивающих удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. Можно сказать, что это стоимость минимальной потребительской корзины. Бюджет определяет нижнюю границу стоимости жизни в условиях данного общества.
18 004 рубля — это:
- $255, или €219, по курсу Центрального банка РФ на сегодня.
- В 1,8 раза больше величины прожиточного минимума в Татарстане на 2021 год — в республике он составляет 9 955 рублей на душу населения.
- На 3 504 рубля больше, чем ставка начинающего учителя в Татарстане — она равна 14,5 тысячи рублей в месяц.
- 499 кг картофеля можно купить на эту сумму — по данным Татарстанстата, стоимость одного килограмма составляет 36 рублей.
- Почти вдвое меньше, чем средняя медианная зарплата по России: в этом году, по подсчетам Росстата, она составила 32 422 рубля.
- Примерно три выплаты по потере кормильца на ребенка в случае утраты одного родителя — в 2021 году по России она составляет 5 796 рублей в месяц.
- Почти в 12 раз больше, чем минимальное пособие по безработице в России: в 2021 году, согласно постановлению правительства РФ, оно составляет 1 500 рублей.
- Примерно в 16,6 раза меньше, чем самая высокая зарплата в Казани, предлагаемая работодателями, — около 300 тысяч рублей готовы предложить руководителю офиса в одной из фирм столицы РТ.
- Меньше стоимости чехла для MacBook Air или MacBook Pro — сейчас он продается по цене 18 990 рублей.
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