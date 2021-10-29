В Гидрометцентре спрогнозировали аномально теплую погоду для европейской части России

В европейской части России аномально теплая погода на семь градусов выше нормы продержится как минимум до среды, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



Согласно прогнозу, температурный фон пойдет на повышение в центре европейской территории, будет меньше облаков. В пятницу начнет преобладать гребень высокого давления, он будет продвигаться на север. Теплые воздушные массы перенесутся с юга и юго-запада.

В пятницу воздух прогреется до 11 градусов, в субботу — до 13. Даже по предварительным расчетам южный ветер поднимет температуру «до двухзначных отметок» со среды, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В центральной России самая низкая температура для октября наблюдалась в понедельник.

Маргарита Головатенко