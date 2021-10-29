В Гидрометцентре спрогнозировали аномально теплую погоду для европейской части России
В европейской части России аномально теплая погода на семь градусов выше нормы продержится как минимум до среды, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Согласно прогнозу, температурный фон пойдет на повышение в центре европейской территории, будет меньше облаков. В пятницу начнет преобладать гребень высокого давления, он будет продвигаться на север. Теплые воздушные массы перенесутся с юга и юго-запада.
В пятницу воздух прогреется до 11 градусов, в субботу — до 13. Даже по предварительным расчетам южный ветер поднимет температуру «до двухзначных отметок» со среды, сообщает «РИА Новости».
В центральной России самая низкая температура для октября наблюдалась в понедельник.
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