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В Гидрометцентре спрогнозировали аномально теплую погоду для европейской части России

08:20, 29.10.2021
В Гидрометцентре спрогнозировали аномально теплую погоду для европейской части России
Фото: realnoevremya.ru

В европейской части России аномально теплая погода на семь градусов выше нормы продержится как минимум до среды, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу, температурный фон пойдет на повышение в центре европейской территории, будет меньше облаков. В пятницу начнет преобладать гребень высокого давления, он будет продвигаться на север. Теплые воздушные массы перенесутся с юга и юго-запада.

В пятницу воздух прогреется до 11 градусов, в субботу — до 13. Даже по предварительным расчетам южный ветер поднимет температуру «до двухзначных отметок» со среды, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В центральной России самая низкая температура для октября наблюдалась в понедельник.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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