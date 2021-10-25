Вильфанд рассказал о самом холодном дне октября в европейской части России
В центральной России самая низкая температура для октября будет наблюдаться в понедельник, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, температура воздуха будет на один градус ниже нормы. В целом же октябрь будет чуть выше нормы по температуре.
После понедельника температура будет повышаться, сообщает «РИА Новости».
Напомним, первый снег прошел в Казани на прошлой неделе.
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