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Вильфанд рассказал о самом холодном дне октября в европейской части России

07:18, 25.10.2021
Вильфанд рассказал о самом холодном дне октября в европейской части России
Фото: Василий Иванов (архив)

В центральной России самая низкая температура для октября будет наблюдаться в понедельник, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха будет на один градус ниже нормы. В целом же октябрь будет чуть выше нормы по температуре.

После понедельника температура будет повышаться, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, первый снег прошел в Казани на прошлой неделе.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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