Вильфанд рассказал о самом холодном дне октября в европейской части России

Фото: Василий Иванов (архив)

В центральной России самая низкая температура для октября будет наблюдаться в понедельник, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



По его словам, температура воздуха будет на один градус ниже нормы. В целом же октябрь будет чуть выше нормы по температуре.

После понедельника температура будет повышаться, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, первый снег прошел в Казани на прошлой неделе.

Маргарита Головатенко