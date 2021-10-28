Ученики лицея №37 побывали на строящемся производстве «Нижнекамскнефтехима»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Для учеников 9-го профильного «нефтехим-класса», созданного на базе нижнекамского многопрофильного лицея №37, организовали экскурсию по промышленной площадке строящегося комплекса ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое является частью объединенной компании СИБУР.

Знакомство школьников с новым заводом началось с рассказа о целях и задачах будущего комплекса. Главный инженер ЭП-600 Андрей Егоров показал ребятам макет производства, подробно рассказал об уникальном оборудовании и технологиях получения продукции. Далее ученики проследовали на смотровую площадку, где могли лично наблюдать за процессом возведения комплекса.

Во время экскурсии ребятам также рассказали, какими навыками и личными качествами необходимо обладать работнику для успешной работы в конкретном подразделении и на предприятии в целом.

«Мне очень понравилось. Много интересного узнали о новом заводе. Он будет современный и экологически чистый. Очень радует, что в нашем городе создаются такие возможности», — поделилась впечатлениями после экскурсии ученица 9 «А» класса Регина Юлдашева.

Программа по открытию на базе подшефных учебных заведений профильных «нефтехим-классов» была разработана управлением по персоналу ПАО «Нижнекамскнефтехим» с целью профориентации в 2021 году. Один из них сейчас действует в 37-м лицее, другой — в 36-й школе. Их создание призвано обеспечить приток в «Нижнекамскнефтехим» высокообразованной, имеющей хорошую профессиональную подготовку молодежи. К образовательному процессу в рамках школьной программы в этих классах подключаются преподаватели НХТИ и колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева.

Обучение в профильном классе позволяет ученикам уже со школьной скамьи знакомиться с реальным производством, мотивирует к более углубленному изучению предметов физико-химического цикла для самореализации при выборе будущей профессии и учебного заведения в дальнейшем.

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