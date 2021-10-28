В Татарстане матчи РПЛ и КХЛ в нерабочие дни будут проходить в прежнем режиме

В Татарстане матчи Тинькофф — Российской премьер-лиги и Континентальной хоккейной лиги в нерабочие дни пройдут в прежнем режиме. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Татарстана, руководитель регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Лейла Фазлеева.

Сейчас в республике допустимая загруженность арен — 30%, посещение возможно при предъявлении QR-кода, а мероприятие необходимо предварительно согласовывать с оперштабом Татарстана и с руководителем Роспотребнадзора РФ Анной Поповой. С 30 октября эти ограничения продолжают действовать, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

30 октября «Рубин» в рамках 13-го тура РПЛ примет московский ЦСКА. «Ак Барс» в период нерабочих дней дома сыграет с омским «Авангардом» (1 ноября), новосибирской «Сибирью» (4 ноября) и екатеринбургским «Автомобилистом» (6 ноября).

Подробнее о том, какие ограничения будут действовать в Татарстане в период с 30 октября по 7 ноября, — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина