Сегодня вечером в Казани ожидается сильный порывистый ветер

С 18 часов сегодняшнего дня до 18 часов 29 октября в Казани и местами на территории Татарстана ожидается сильный порывистый ветер до 15 м/с. Также ночью и днем на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Об этом предупредили в МЧС России по РТ.

В ведомстве рекомендуют укрываться от ветра в подземных переходах или подъездах зданий. Однако не стоит этого делать около стен домов, поскольку с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Также необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач.

Фото: 16.mchs.gov.ru

При гололедице автовладельцам рекомендуется увеличить дистанцию между соседними транспортными средствами, а также избегать резких торможений. Особое внимание перед поездкой стоит уделить состоянию тормозной системы и шин. По возможности следует отказаться от дальних поездок.

Сильный порывистый ветер прогнозировали в Татарстане и вчера.

Диана Жиленкова