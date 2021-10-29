Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +4 градусов
В пятницу, 29 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный, ночью и утром местами сильный порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит 0... +4 градуса. В Казани ожидается от 0 до +2 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от 0 до +3 градусов.Общество Татарстан
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