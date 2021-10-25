В Крыму заработали мобильные группы по проверке соблюдения ограничительных мер

В Крыму начали работу более 70 мобильных групп по контролю за соблюдением антиковидных мер в регионе. К таковым относятся поддержание социальной дистанции, ношение масок, наличие QR-кода у сотрудников и посетителей общественных мест. Об этом сообщил глава региона Юрий Гоцанюк на своей странице в Facebook.

В состав мобильных групп входят представители исполнительных органов, администрации муниципальных образований и силовики. В случае нарушения требований будут составлены соответствующие протоколы, которые в дальнейшем направят в Роспотребнадзор, а затем в суд, результате чего будет определена мера ответственности.

На прошлой неделе в Крыму ввели систему QR-кодов для заселения в отели и санатории, а также для посещения баров и кафе. Кроме того, QR-код необходимо предъявлять на входе в салоны красоты, парикмахерские, плавательные бассейны, фитнес-центры, организации досуга и др.



Диана Жиленкова