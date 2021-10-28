На подготовку конференц-зала для нужд Росгвардии Татарстана потратят 9,4 млн рублей

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ (архив)

На работы по модернизации и оснащению конференц-зала для нужд Управления Росгвардии по Татарстану потратят 9,4 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ГБУ «Безопасность дорожного движения». Подрядчик должен осуществить монтаж и пусконаладку мультимедийной системы для организации видео-конференц-связи и оснастить зоны зрительного зала, президиума и звукооператора. Также необходимо закупить оборудование и мебель.

Заявку можно подать до 3 ноября. Аукцион проведут 8 ноября.

Маргарита Головатенко