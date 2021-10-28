В Казани увеличили количество парковочных мест

В Казани общее количество мест на платных парковках увеличилось с 6328 до 6752. Об этом говорится в опубликованном сборнике документов мэрии города.



Кроме того, расширены не только существующие парковки, но и добавлены новые. Так, в городе появится восемь новых объектов с тарифом 30 руб./час по следующим адресам:

Ул. Н. Ершова (нечетная сторона улицы, вдоль дома №29б по ул. Н. Ершова) — 10 мест.

Участок между проезжими частями ул. Н. Ершова и П. Лумумбы, напротив дома №20 по ул. П. Лумумбы — 25 мест.

Ул. Красной позиции (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Н. Ершова до пересечения с ул. А. Кутуя) — 68 мест.



Ул. Четаева (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Бондаренко до пересечения с ул. Абсалямова) — 49 мест.

Ул. Коротченко (четная сторона улицы, вдоль домов №2, 4 по ул. Коротченко) — 39 мест.

Ул. Гвардейская (четная сторона улицы, вдоль домов №14, 16, по ул. Гвардейской) — 11 мест.

Ул. А. Кутуя (четная сторона улицы, возле дома №8а по ул. А. Кутуя) — 10 мест.

Местный проезд (обе стороны улицы, от пересечения с ул. Бондаренко до пересечения с ул. Абсалямова, вдоль домов №20, 24 по ул. Бондаренко, №23, 27 по ул. Абсалямова) — 62 места.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад сообщалось, что в Казани до конца года продлевается льготный режим работы муниципальных парковок. Плата за парковку взимается только в будние дни с 7.00 до 18.00. В остальное время, по выходным и в праздники парковки будут оставаться бесплатными.



Диана Жиленкова