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В Казани на аукцион по продаже долгостроя никто не подал заявку

12:19, 28.10.2021
В Казани на аукцион по продаже долгостроя никто не подал заявку
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани не состоялись публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства. Об этом объявил Комитет земельных и имущественных отношений в сборнике документов исполкома города.

Аукцион был назначен на 15 октября 2021 года в 10.00 по адресу: ул. Баумана, д.52/7, 3 этаж, актовый зал. Причиной несостоявшейся сделки стало отсутствие поданных заявок.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно в Казани долгострой на улице Бутлерова продали на публичных торгах за 136,2 млн рублей. Победителем стала казанская строительная фирма ООО «Юлдаш». Помимо нее, на аукцион заявлялись ООО «Премия» и ООО «Центр торговли Вазифа». Дом площадью 1 165 кв. м на публичные торги выставил Комитет земельных и имущественных отношений.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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