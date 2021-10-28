Владельцев опасных собак предупредили о новом штрафе

Владельцам потенциально опасных пород собак грозит новый штраф за их выгул без намордников. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на новую редакцию проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Штраф может составить от 3 до 5 тысяч рублей. В настоящий момент выгул таких собак без поводка и намордника регламентируется законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и не предусматривает административной ответственности. К так называемым потенциально опасным собакам относятся 12 пород и их метисы. К ним относятся акбаш, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, бэндог, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог и другие.



Фото: Максим Платонов

В сентябре Высокогорский районный суд Татарстана взыскал компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей с хозяина собаки, напавшей на 7-летнего ребенка.



Дарья Акимова