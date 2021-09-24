В Татарстане суд взыскал моральный вред с хозяина собаки, напавшей на ребенка

Фото: прокуратура РТ

Высокогорский районный суд Республики Татарстан взыскал компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей с хозяина собаки, которая напала на 7-летнего ребенка, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



До этого по факту нападения собаки на 7-летнюю девочку на улице Хузиева в селе Высокая Гора районная прокуратура провела проверку. В отношении хозяина животного местная административно-техническая инспекция возбудила административное дело о нарушении правил выгула собак. Хозяина привлекли к ответственности в виде административного штрафа в 2 тысячи рублей.

Тогда же в суд с иском обратилась районная прокуратура, защищая интересы пострадавшего ребенка, и потребовала взыскать с хозяина собаки компенсацию морального вреда. Решение суда в законную силу не вступило.

Фото: realnoevremya.ru

В начале сентября суд вынес приговор хозяйке енота, который покусал ее ребенка.

Маргарита Головатенко