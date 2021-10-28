В Казани на демонтаж фундаментов незаконных объектов потратят 1,8 млн рублей
Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани заказала работы по демонтажу фундаментов ранее демонтированных незаконно установленных объектов с последующим облагораживанием территории. Такой тендер есть на сайте госзакупок.
Демонтаж конструкций будет проводиться около дома 30 по улице Чуйкова в Казани. На эти цели потратят 1,8 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 15 декабря. Подать заявку можно до 10 ноября, аукцион проведут на следующий день.
В Казани реконструируют улицу Осиновскую за 1,2 млрд рублей. Подрядчику потребуется провести наружное освещение, сделать тротуары, дорогу, проложить трубы, смонтировать шумозащитные экраны, заняться озеленением территории после реконструкции.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым