В Казани на демонтаж фундаментов незаконных объектов потратят 1,8 млн рублей

Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани заказала работы по демонтажу фундаментов ранее демонтированных незаконно установленных объектов с последующим облагораживанием территории. Такой тендер есть на сайте госзакупок.

Демонтаж конструкций будет проводиться около дома 30 по улице Чуйкова в Казани. На эти цели потратят 1,8 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 15 декабря. Подать заявку можно до 10 ноября, аукцион проведут на следующий день.

В Казани реконструируют улицу Осиновскую за 1,2 млрд рублей. Подрядчику потребуется провести наружное освещение, сделать тротуары, дорогу, проложить трубы, смонтировать шумозащитные экраны, заняться озеленением территории после реконструкции.

Маргарита Головатенко