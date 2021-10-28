В Казани реконструируют улицу Осиновскую за 1,2 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани реконструируют улицу Осиновскую за 1,2 млрд рублей. Такой тендер появился на сайте госзакупок.

Улица расположена в Кировском районе города. Заказчиком работ выступает «Главтатдортранс». Деньги выделят из бюджета Татарстана. Подрядчику потребуется провести наружное освещение, сделать тротуары, дорогу, проложить трубы, смонтировать шумозащитные экраны, заняться озеленением территории после реконструкции.

Работы нужно будет закончить до 15 декабря 2022 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 25 ноября 2021 года.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Недавно «Главтатдортранс» объявил тендер на проектно-изыскательские работы по капремонту дорог общего пользования за 7,6 млн рублей.



Дарья Акимова