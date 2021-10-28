В Ново-Савиновском районе Казани появится торгово-офисный центр

Фото: Максим Платонов

В Казани на улице Фатыха Амирхана появится торгово-офисный центр площадью 3 412 кв. м. Об этом говорится в сборнике документов мэрии города.

Согласно проекту постановления, при последующем использовании земельного участка необходимо организовать безопасность сетей инженерно-технического обеспечения, а также беспрепятственный доступ к ним для организаций, которые экспуатируют сети. Кроме того, необходимо соблюдать ограничения, установленные для зон с особыми условиями использования территории.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

На прошлой неделе в исполкоме сообщали, что в Приволжском районе города появятся шесть новых улиц. Помимо прочего, были объявлены общественные обсуждения по созданию парковки по улице Сабан Кировского района площадью 1 588 кв. м в зоне многоэтажной жилой застройки.



Диана Жиленкова