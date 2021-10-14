В Казани на улице Сабан может появиться парковка площадью 1 588 кв. метров

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани объявили общественные обсуждения по предоставлению разрешения на создание парковки по улице Сабан Кировского района. Речь идет об участке площадью 1 588 кв. м в зоне многоэтажной жилой застройки. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов мэрии города.

Обсуждения продолжатся до 11 ноября 2021 года. Выразить мнение можно в электронной форме в ИС «Общественные обсуждения» или в письменном виде в Управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани по адресу ул. Груздева, д. 5, каб.102, с 9.00 до 17.00.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом месяце в Казани объявляли общественные обсуждения по созданию крытой парковки на улице Космонавтов общей площадью более 1,5 тысячи кв. м.

Диана Жиленкова