В Приволжском районе Казани появятся шесть новых улиц

В Приволжском районе Казани появятся шесть новых улиц. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов мэрии города.



Согласно постановлению, вновь формируемым улицам на территории района присваиваются следующие названия:

«улица Анатолия Тякина — Анатолий Тякин урамы» — имя полного кавалера ордена Славы,

«улица Салавата Карымова — Салават Кәримов урамы» — имя Героя Советского Союза, участника Советско-финляндской и Великой Отечественной войн, жившего и работавшего в Казани,

«улица Героя Федосеева — Герой Федосеев урамы» — имя Героя Советского Союза,

«улица Якуба Чанышева — Якуб Чанышев урамы» — имя генерал-лейтенанта, участника Великой Отечественной войны, работавшего в Казани,

«улица Лутфуллы Гизатдинова — Лотфулла Гыйззәтдинов урамы» — имя Героя Социалистического труда, участника Великой Отечественной войны, генерального директора Казанского завода радиокомпонентов (завод №7, 1962—1982),

«улица Абрара Каримуллина — Әбрар Кәримуллин урамы» — имя участника Великой Отечественной войны, лауреата Государственной премии Республики Татарстан им. Тукая, лауреата Международной премии им. Кул Гали, заслуженного деятеля науки РТ, доктора филологических наук, академика Академии наук РТ.

Фото: Максим Платонов

В начале месяца стало известно, что в Советском районе Казани появится улица имени ученого, государственного и общественного деятеля, первого президента Академии наук РТ Мансура Хасанова.

Диана Жиленкова