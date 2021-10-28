В Татарстане проведут конференцию по мировым стандартам качества за 7,03 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане планируют провести международную конференцию по мировым стандартам качества за 7,03 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком проведения мероприятия выступает Минздрав РТ. Согласно документации, подрядчику нужно будет организовать конференцию «Мировой стандарт качества: от идеи до воплощения. Опыт пациентов» на 250 человек очно и 100 человек в режиме онлайн. Потребуется разработать программу мероприятия на два дня, затем подготовить организационно-методическое и техническое сопровождение. Также сделать сайт события и собрать заявки на участие.

Конференция пройдет с 3 по 4 декабря 2021 года. Ее программу исполнителю нужно будет представить до 1 декабря на согласование заказчику. Заявки на участие принимаются до 8 ноября 2011 года.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в Татарстане на церемонию вручения Международной премии им. Завойского выделят 1,4 млн рублей. Мероприятие состоится 1—5 ноября 2021 года.





Дарья Акимова