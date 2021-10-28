Имущество «Татфондбанка» выставлено на торги

Фото: Роман Хасаев (архив)

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выставила на торги имущество обанкротившегося ПАО «Татфондбанк», такие сведения есть в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



Так, на торги выставлены нежилое здание площадью 280,1 кв. м с земельным участком в 1 367 кв. м в Муслюмовском районе за 1,2 млн рублей, нежилое помещение в 230 кв. м в Саратовской области за 1,5 млн рублей, жилой дом 96,2 кв. м с участком 588 кв. м в Саратовской области за 262, 8 тысячи рублей и дом площадью 48,2 кв. м с участком площадью 2 257 кв. м в Нурлатском районе Татарстана за 102,9 тысячи рублей.

Из выставленных на торги транспортных средств — серый BMW X6 за 1,9 млн рублей и Daewoo Matiz за 64 тысячи рублей. На оба авто наложен запрет на регистрационные действия, ведется работа по снятию ограничений.

Среди лотов также — право требования по облигациям ПАО «Национальная девелоперская компания» за 766 млн рублей, инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «Невский» (6 014 штук, или 15,98% паев) под управлением ООО управляющая компания «ЭМИРС» за 573,5 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

АСВ продолжает работу по удовлетворению требований кредиторов первой очереди ПАО «Татфондбанк». По последним данным, процент удовлетворения притязаний вырос с 50,28% до 52,17% суммы установленных требований.

Маргарита Головатенко