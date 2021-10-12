Процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди «Татфондбанка» вырос до 52,17%

Фото: Роман Хасаев (архив)

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» продолжает работу по удовлетворению требований кредиторов первой очереди ПАО «Татфондбанк». По последним данным, процент удовлетворения притязаний вырос с 50,28% до 52,17% суммы установленных требований.

Кроме того, в сообщении АСВ в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве говорится, что в рамках указанных выплат произведут расчеты с кредиторами первой очереди по вновь установленным требованиям, включенным в соответствующий реестр, пропорционально размеру удовлетворения требований остальных кредиторов первой очереди.

Напомним, в июле Агентство по страхованию вкладов дополнительно выделило 1,456 млрд рублей на расчеты с кредиторами первой очереди «Татфондбанка». За счет этого процент удовлетворения притязаний вырастет до 50,28% суммы установленных требований.



Татьяна Демина