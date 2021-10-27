Велимир Перасович: «Я немного удивлен такой победе УНИКСа, раньше мы не забрасывали с таким процентом»

Главный тренер казанского УНИКСа после победного матча с испанской «Басконией» (83:69) поделился секретом успеха. По его словам, это лучшая игра в сезоне и сам хорватский наставник казанской команды не ожидал такого начала игры в ее исполнении.

— Мы заслужили эту победу и отдали много сил, чтобы ее добиться. Считаю первые две четверти лучшими в этом сезоне для нас. Пожалуй, это была первая игра, в которой мы уверенно атаковали и хорошо попадали. Это дало нам большое преимущество, — говорил после игры наставник УНИКСа Велимир Перасивич.

— Когда ты много тренируешься, рано или поздно ты покажешь свою игру, — продолжал наставник УНИКСа. Я немного удивлен такой победе УНИКСа, так как мы раньше не забивали броски с таким процентом. Надеюсь, так будет и дальше. У нас очень амбициозная команда, и поражения нас всегда расстраивают.

Также хорватский специалист отметил, что команда нормально отреагировала на поражение в Саратове в рамках матча Единой лиги ВТБ, которое произошло за несколько дней до игры с «Басконией». Перасович привел в пример другие команды Евролиги, которые тоже испытывают проблемы в своих национальных первенствах. Он рассказал, что очень сложно играть при таком плотном графике и постоянных перелетах.

— Много команд Евролиги испытывают проблемы в своих чемпионатах. Это не только наш случай. В Евролиге я бы отметил порядка шести-семи команд, которые проигрывают в национальных чемпионатах. Но это нас не оправдывает, мы должны прогрессировать», — отмечал Перасович после игры с «Басконией».

Следующий поединок УНИКС проведет в пятницу, 29 октября на своей площадке с мадридским «Реалом».