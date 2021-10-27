У казанского аграрного университета появится новое общежитие на 620 мест

Главгосэкспертиза России выдала положительной заключение проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство в Казани общежития Аграрного университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

16-этажное здание планируется построить в Приволжском районе Казани, рядом с Фермерским лесом. Общежитие рассчитано на 620 мест.

На первом этаже общежития появятся медицинские, спортивные, хозяйственные и административные помещения, а также группа помещений жилого блока. На этажах со второго по пятнадцатый разместятся жилые блоки со вспомогательными помещениями. Студенты будут жить в двух- и трехкомнатных блоках с кухней и санузлом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На втором, четвертом и восьмом этажах для проживания людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрели трехкомнатные универсальные жилые блоки с увеличенными проходами и дверными проемами, а также специально оборудованными санузлами.

Финансироваться строительство будет за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «МостафПроектСтрой».

В начале октября КНИТУ-КАИ объявил очередной тендер, связанный со строительством общежития на 620 мест по улице Адоратского, 2в. Все подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина