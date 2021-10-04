КАИ заселит студентов в новую 620-местную общагу на «Кварталах» к следующему учебному году

Студенты КНИТУ-КАИ получат новое общежитие к следующему учебному году

КНИТУ-КАИ продолжает заниматься подготовкой нового места жительства для студентов — вуз объявил очередной тендер, связанный со строительством общежития на 620 мест по улице Адоратского, 2в. На этот раз заказчик хочет получить рабочую документацию по объекту капитального строительства. На это из федерального бюджета готовы направить более 2,4 миллиона рублей.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе КНИТУ-КАИ, работы на объекте ведутся с 2019 года. Закончить строительство и ввести в эксплуатацию общежитие планируется к 30 августа 2022 года.



16-этажное общежитие появится на участке площадью 10 690 «квадратов». В здании также предусмотрены цокольный и технические этажи. Общая его площадь составит 12 889 кв. метров. Многоэтажка не обойдется без лифтов, один из них должен быть с функцией перевозки пожарных подразделений.

О комфортабельных условиях проживания в будущем студенческом общежитии можно судить пока лишь по указанию на пластиковые окна с тройным остеклением, подвесные потолки и полы из керамической плитки или керамогранита в местах массового пребывания людей. В комнатах же планируют постелить линолеум с повышенной износостойкостью. Стены в здании планируют оформить декоративной текстурной штукатуркой.

Студенты во время проживания в общежитии будут под присмотром — внутри здания и по его периметру установят камеры видеонаблюдения. Предусмотрительно вуз относится и к их безопасности на случай пожара: запланирована установка охранной и пожарной сигнализаций, системы оповещения при эвакуации, а также автоматизация дымоудаления.

Выполнить все работы подрядчику необходимо в течение 60 календарных дней с даты подписания контракта. Из них 30 дней КАИ отводит на проектирование, а оставшийся срок — на прохождение и получение положительного заключения экспертизы в Главгосэкспертизе России.



Работы на объекте ведутся с 2019 года. Фото: minstroy.tatarstan.ru

Строительный контроль обойдется почти в 7 миллионов

КАИ при всем этом намерен держать ситуацию под контролем. Подрядчика, который займется этим вплоть до 30 августа 2022 года, вуз пока ищет. За услуги по строительному контролю готовы заплатить чуть более 6,9 миллиона рублей.



От исполнителя потребуется обеспечивать присутствие его представителей на строительной площадке не реже одного раза в неделю, а также в каждом случае проведения с подрядчиком совместных контрольных мероприятий, при соответствующем извещении об их проведении.

Исполнитель обязан постоянно контролировать исполнительные схемы положения ответственных конструкций и чертежи, сертификаты качества, результаты лабораторных испытаний материалов, акты промежуточной приемки выполненных работ и испытаний конструкций, если они предусмотрены проектом, графики производства работ и так далее.

Заказчику исполнитель должен представлять отчет со стройки до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. После окончания работ он должен подготовить фотоотчет, в котором будут выборочно отражены основные технологические операции и выявленные при строительных работах нарушения.

Тендер на строительство общежития на пересечении улиц Адоратского и Четаева в Казани КАИ объявил еще в июле 2019 года. Фото: Ирина Плотникова

Студенты ждут новый дом с 2019-го

Тендер на строительство общежития на пересечении улиц Адоратского и Четаева в Казани КАИ объявил еще в июле 2019 года. Первоначальная цена контракта была объявлена в размере чуть более 246 млн рублей. Тендер выиграло ООО «Реставратор».

Следующий тендер появился год назад. Тогда на работы по строительству выделялось почти 331,5 миллиона рублей, а тендер уже выиграла строительная компания «Ресурс», предложившая 270 млн рублей. В документах указывалось, что вливание средств разделено на два этапа: 299,5 миллиона в 2020 году и еще 32,3 миллиона в 2021-м. Подрядчик должен успеть завершить строительные работы по этому тендеру до 31 декабря текущего года.

Как рассказывали год назад «Реальному времени» в пресс-службе КНИТУ-КАИ, общежитие будет находиться в непосредственной близости от двух учебных корпусов университета, в том числе Германо-Российского института новых технологий, и спортивных объектов вуза. На тот момент общежития университета были загружены на 100%, а у вуза имелись большие планы по привлечению иностранных студентов.



Очередной, но провалившийся тендер КАИ разместил в июле текущего года. Подрядчику на строительство готовы были выделить почти 471,5 миллиона рублей. Аукцион провели, подрядчика определили, им стало ООО «Садака». Однако внезапно тендер приостановили по жалобе, поступившей от екатеринбургской компании «Джули», которая уже не первый раз вставляла палки в колеса тендерам по общежитиям КАИ.

16-этажное общежитие появится на участке площадью 10 690 «квадратов». Фото: Ирина Плотникова

В итоге, рассмотрев жалобу и проведя внеплановую проверку, Управление ФАС по Татарстану определение поставщика заблокировало. Ведомство предписало КНИТУ-КАИ устранить выявленные нарушения норм действующего законодательства о контрактной системе. Вузу пришлось отменить все протоколы, составленные при проведении электронного аукциона, и повторно разместить закупку. Это отразилось на цене контракта. Она упала сразу на 40,5 миллиона рублей и по вновь объявленному тендеру составила уже 430,9 миллиона.

Подрядчика вуз пока не нашел. Поиск продолжится до 19 октября.

Татьяна Демина