В пятницу в домах Приволжского района Казани почти на сутки отключат воду

В пятницу, 29 октября, в некоторых домах и административных зданиях Приволжского района Казани не будет воды. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Фото: kzn.ru

С 9:00 29 октября до 6:00 30 октября воду отключат по адресам:

ул. 2-я Тихорецкая, 2, 2а, 39, 39а,

ул. Борисковская, 109,

ул. Ново-Давликеевская, 2а корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 124, 124/1, 134а, в; 136, 136д, е, ж; 138, 138в, 140, 140а, б, в, г, ж; 140/1,

ул. Техническая, 9, 9а, б; 9 корп.1,

ул. Тихорецкая, 5,

ул. Южно-Промышленная, 1 корп.7, а также в домах по улице Давликеевской.

Неудобства связаны с работами по подключению водопровода, сообщается на сайте мэрии Казани.

В минувший четверг в столице Татарстана без воды остался ряд домов в Московском районе из-за аварии на трубопроводе по адресу: ул. Серова, 15.

