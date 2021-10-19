В казанском зоопарке у самок дамана появились четыре детеныша

У двух самок дамана, обитающих в казанском зоопарке, родились четыре детеныша. Новость об этом появилась в инстаграме зоопарка.

Даманы — это мелкие, похожие на сурков травоядные животные. Обитают в Африке и на Ближнем Востоке. Что интересно, их близкие родственники — слоны. У них много общих черт в строении зубов, скелета и плаценты.

Согласно приведенной в Википедии информации, упоминаемые в Библии зайцы под словом «шафан» на самом деле были даманами. Издали их можно принять за кроликов. Из иврита это название даманов перешло в язык финикийцев, которые приняли кроликов Иберийского полуострова за даманов, назвав страну I-Shaphan-im — «остров даманов». Позже от этого названия произошло латинское Hispania и современное Испания.

Летом в зоопарке Казани появились розовые фламинго и большеухие лисицы. Появления фламинго такого окраса в городе ждали три года.

Дарья Акимова