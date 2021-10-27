ГИБДД рассказала о предоставлении услуг в нерабочие дни
В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября ГИБДД России вводит дополнительные противокоронавирусные меры. График сдачи экзаменов на права может быть скорректирован, причем на экзамены не будут допускать кандидатов с симптомами респираторных заболеваний, сообщает «МВД Медиа».
— Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг, — говорится в сообщении.
В региональных подразделениях ГИБДД будут приняты дополнительные меры для минимизации личного общения при предоставлении государственных услуг.
Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. За работниками на это время сохранится зарплата.
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