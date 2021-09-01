На ремонт сетей ливневой канализации на улице Деревня Универсиады в Казани потратят 4,4 млн рублей

На улице Деревня Универсиады в Приволжском районе Казани проведут ремонтно-восстановительные работы сети ливневой канализации. На эти цели потратят 4,4 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Подрядчику нужно провести строительные и ремонтные работы, связанные с прочими водными сооружениями.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Ремонт финансируется из внебюджетных средств. Подать заявку можно до 8 сентября.

Известно, что в Казани на разработку проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений на сетях ливневой канализации по улице Хади Такташа потратят 15,6 млн рублей.

Маргарита Головатенко