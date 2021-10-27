Женщина-арбитр из Казани стала главной судьей международного матча

Женщина-арбитр из Казани Надежда Горинова накануне провела свой первый международный матч как главный судья. Об этом сообщили в Министерстве спорта Татарстана.

Дебют Гориной прошел в рамках отборочного матча чемпионата мира по футболу — 2023 между сборными Люксембурга и Северной Македонии. Матч закончился со счетом 2:3 в пользу Люксембурга.

Надежда Горина — выпускница «Школы футбольных арбитров» Федерации футбола РТ. В 2021 году ее включили в список ФИФА для работы на матчах.

Фото: страница Вконтакте Гориной

В августе судьей финала Олимпийских игр по футболу среди женщин была назначена россиянка Анастасия Пустовойтова.



Дарья Акимова