Завтра в Татарстане ожидается сильный ветер

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Татарстане. Завтра ночью и днем местами по республике, в том числе и в Казани, ожидается сильный юго-западный ветер порывами 16 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

ГУ МЧС России по РТ рекомендует держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении, а на улице следует находиться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Сегодня днем местами по РТ ожидается сильный ветер порывами до 15 м/с.

Алексей Нечаев